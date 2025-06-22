Trump, İran'a Saldırıyı 'Muhteşem Bir Askeri Başarı' Olarak Nitelendirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenledikleri saldırıyı överek, 'bombayı' ellerinden aldıklarını söyledi. Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin eleştirilerine sert yanıt veren Trump, saldırıyı 'askeri başarı' olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıyla ilgili, "Dün muhteşem bir askeri başarı elde ettik, 'bombayı' ellerinden aldık ve yapabilselerdi kullanırlardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği saldırının anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Thomas Massie'ye sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Trump, Massie'yi "basit fikirli bir tribün lideri", "zavallı bir kaybeden" ve "zayıf" olarak nitelendirdi.

Massie'yi ABD ordusuna saygısızlıkla suçlayan Trump, İran'a yönelik saldırıyı "muhteşem bir askeri başarı" olarak nitelendirerek, "Dün muhteşem bir askeri başarı elde ettik, 'bombayı' ellerinden aldık ve yapabilselerdi kullanırlardı" dedi.

Massie, Trump'ın partisi içinde İran'a yönelik saldırılara karşı çıkan küçük bir azınlığın içinde yer alıyor. Bazı Demokratlar Kongre'den onay almadan askeri harekat düzenleyen Trump'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran saldırısı için ABD Kongresi'nin onayı gerektiğine yönelik eleştirilere verdiği cevapta, Trump'ın kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek için harekete geçme konusunda açık bir yetkiye sahip olduğunu belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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