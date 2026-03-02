Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a karşı yürüttüğü saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini söyledi.

Bugün İran'a ilişkin olarak farklı medya kuruluşlarına bir dizi mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz basınına yaptığı açıklamada operasyonun dört hafta kadar sürebileceğini ifade etti.

İran ile savaşta ABD'nin verdiği ilk kayıplara değinen Trump, hayatını kaybeden üç Amerikan askerine ilişkin olarak, "Onlar harika insanlar. Biliyorsunuz, maalesef bunların yaşanmasını bekliyoruz. Tekrar da yaşanabilir" dedi. Trump ayrıca, İran'a saldırılar konusunda muhtemel bir zaman çizelgesi de açıklayarak, "Bu, dört haftalık bir süreç. Bunun yaklaşık dört hafta süreceğini öngördük. Hep bu uzunlukta bir süreç olarak görüldü. İran büyük bir ülke fakat ne kadar güçlü olursa olsun, bu dört hafta ya da daha az bir zaman alır" dedi. Trump, şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılardan alınan sonuçların kendisini şaşırtmadığını da sözlerine ekledi.

Her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Trump, "Tabii, onların tüm liderlik kadrosunu etkisiz hale getirmemiz hariç. Bu, düşündüğümüzden çok ama çok daha fazla oldu. Görünüşe göre 48 kişi" şeklinde konuştu. İranlılarla görüşmeye devam etmeye de açık olduğunu söyleyen Trump, bunun yakın zamanda olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi. Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden verdiği mülakatta Trump, bugün Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve diğer birkaç ülkeden liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın ilk saldırıların ardından İran'ı hedef alabileceğine ilişkin haberleri de yorumlayan Trump, "Savaşıyorlar. Onlar da savaşıyor" şeklinde konuştu. ABD ve İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından İran'da "demokrasi açısından olumlu gelişmeler" yaşanabileceğini de savunan Trump, "İzlemesi çok ilginç olacak. Pek çok şey olabilir ve son derece olumlu gelişmeler yaşanabilir" dedi.

İran'a saldırıları ulusal güvenlik yetkilileriyle birlikte Florida'daki malikanesinden takip eden Trump'ın ilerleyen saatlerde Washington DC'ye dönmesi bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı