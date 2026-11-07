Trump, İran'a küçük çaplı saldırı ve görüşmelerde ilerleme iddiasında bulundu

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "küçük çaplı hava saldırıları düzenlendiğini" belirtirken, İran ile görüşmelerde "çok büyük ilerleme kaydedildiğini" iddia etti.

Abd Başkanı Donald Trump, Florida'nın West Palm Beach kentinde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Trump, ABD güçlerinin İran hava savunma sistemine karşı "küçük çaplı saldırılar" gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, "Küçük çaplı saldırılar düzenliyoruz. Onlar küçük bir uçaksavar cihazı yapmışlardı ve biz onu yaklaşık 15 dakika, belki de 5 dakika içinde etkisiz hale getirdik" dedi. ABD Başkanı ayrıca Washington'un Tahran ile yaptığı müzakerelerde "çok büyük ilerleme" kaydedildiğini iddia etti.

Trump'ın açıklaması, İran medyasının petrol sevkiyatı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Suza bölgesine 2 füze saldırısı düzenlendiğini bildirmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı