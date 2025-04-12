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Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu

Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın verdiği kararlar çok tartışılıyor. Ani politika değişiklikleri ve tarih konusundaki yorumları çok eleştiriliyor. Trump, ikinci döneminin ilk sağlık muayenesini oldu. Muayenede bilişsel test de vardı. Trump, tüm soruları doğru bildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk sağlık muayenesini oldu. Muayenede bilişsel testten de geçen Trump, "Tüm cevapları doğru bildim, zeka testinden geçtim" diye konuştu.

Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde dört saatlik bir muayeneye girdi. Trump, mevcut başkanlık döneminin ilk tıbbi muayenesinin sonunda bilişsel testi geçtiğini söyledi. Başkan'ın sağlığına ilişkin son ayrıntılı rapor 2018 yılında yayınlanmıştı. ABD seçimlerinden önce Trump'ın yaşındaki insanların ciddi sağlık sorunları olabileceği için yeni bilgi eksikliğinin tıp uzmanlarını endişelendirdiğini yazmıştı. Uzmanlar bunların arasında kalp hastalığı riskini ve yaşla birlikte gelen bilişsel gerilemeyi saydı.

"BÜTÜN CEVAPLARI DOĞRU BİLDİM"

Ancak girdiği son testte başarı elde ettiğine vurgu yapan Trump, yapılan testler arasında bilişsel muayenenin de bulunduğunu ve doktorlarının önümüzdeki günlerde sonuçlarla ilgili bir rapor sunacağını söyledi. Trump, "Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kalple ilgili, başka şeylerle ilgili pek çok farklı test yaptırdım" dedi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Caroline Leavitt, son fiziksel testin sonuçlarının mümkün olan en kısa sürede açıklanacağını söyledi.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLutfi turan:

Bu testi kesinlikle Bahçeli ve Erdoğanada yaptırmalı hemde canlı TV de

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarımz99rmm5m4:

Helal! O testi ilkokuldaki çocuklar da geçiyor. IQ düzeyini söyle erkeksen. ??

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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