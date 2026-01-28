Haberler

Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi

Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
Güncelleme:
Trump'ın İran'a yönelik "Zaman tükeniyor, anlaşma yapın" sözlerinden dakikalar sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Fidan'ın bu görüşmesinin ABD Başkanı Trump'ın "İran'a doğru büyük bir donanma ilerliyor. Bu filonun başında, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Nükleer silah yok. Zaman daralıyor, anlaşma yapın" açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

"İRAN'A SALDIRMAK YANLIŞTIR"

Öte yandan Fidan, Katar'ın Al Jazeera kanalına verdiği röportajda İran'a yeniden savaş başlatmanın yanlış olduğunu söyleyen söyleyerek, "İran'a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz müzakereye başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır." dedi.

ABD'YE DE TAVSİYE VERDİ

Fidan, "Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, İran'la dosyaları tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Hepsini bir bütün içinde sunarsanız İranlı dostlarımızın hazmetmesi ve işlemesi çok zor olur, hatta bazen küçük düşürücü görünebilir. Bunu sadece kendilerine değil, liderliğe de anlatmak çok zor olur. Eğer işleri daha tolere edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Fidan, "Bazı analistler, ABD'nin esas olarak güçlü merkezi devletlerle çalıştığı ve devlet dışı aktörleri dışarıda bıraktığı yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıktığını tartışıyor. Peki bu tabloda İran nerede duruyor veya durmalı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"İran gerçekten mükemmel bir konumda durabilir. Mevcut statükodan bahsetmiyorum, İran'ın sergileyebileceği kapasite ve kabiliyetlerden söz ediyorum."

"İKİ AY ÖNCE İRANLI MUHATAPLARIMLA AÇIK AÇIK KONUŞTUM"

İki ay önce İran'da bulunduğunu ve İranlı muhataplarıyla açık şekilde konuştuğunu hatırlatan Fidan, İran'ın bölgede güven oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

Fidan, "Bölge ülkeleri tarafından nasıl takip edildiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar hiçbir yere gitmiyor, biz de hiçbir yere gitmiyoruz. Bu neden önemli? Çünkü ulus devletler sistemi içinde ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve diğer her türlü farklılığımıza rağmen, bölgemizde nasıl işbirliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com
500

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Cahiliye döneminde kölelik vardı, Kur'an geldikten sonra kölelik Hz Peygamber tarafindan kaldırılmıştır..ilk özgürlügüne kavusturdugu guzel sesi olan Bila ldir. İslam barış dinidir, sinif ayirimi din adamı ayırımı yoktur, tum insanlar kadın çocuk erkekler kardeştir..Afganistandaki yonetimin İslamla alakası yoktur...üst Baronlar senoryuyu yazmis ve oyuncular roller bellidir.

