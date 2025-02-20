Trump'ın İlk Kabine Toplantısı Tarihi Belli Oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını 26 Şubat'ta gerçekleştirecek.
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını 26 Şubat'ta yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısının tarihi belli oldu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump'ın 26 Şubat'ta Beyaz Saray'da ilk kabine toplantısını düzenleyeceğini bildirdi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika