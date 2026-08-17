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Trump: İran Nükleer Silaha Asla Sahip Olmamalı

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ABD Başkanı Donald Trump, "İlk hedef İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İlk hedef İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da İran'a yönelik açıklamada bulundu. Trump, paylaşımında "İlk hedef İran'ın hiçbir şekilde, hiçbir biçimde nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaktır ve bu hedef her zaman böyle kalacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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