Trump: "İran ile varılan ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtti. Hizbullah nedeniyle Lübnan'ın anlaşmaya dahil olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkese ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli PBS News'e konuşan Trump, İran ile varılan ateşkese Lübnan'ı kapsamadığını söyledi. Konuya ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırılarında Hizbullah unsurlarını hedef aldığını savunmasının ardından konuya ilişkin fikirleri sorulan Trump, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Görkem Sevindik'e telefon
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu

Soğuğa aldırış etmeden oraya koşup saatlerce sırada beklediler