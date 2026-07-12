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Trump: "Hürmüz Boğazı açık"

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ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye verdiği röportajda İran'ı bombaladıklarını ve Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi. Trump, İran'ın anlaşmaya rağmen saldırı düzenlediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, New York merkezli televizyon kanalı NBC'ye verdiği röportajda, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları ( İran ) fena bombaladık. Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalındaki "Meet the Press" programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Senatör Lindsey Graham'ın ölümü ve aralarındaki ilişki hakkında konuşmasının ardından İran'la ilgili soruları yanıtladı. "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" demesine rağmen İran'a tepki gösteren Trump, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları fena bombaladık. Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar" ifadelerini kullandı.

İran ile yürütülen görüşmelere de değinen Trump, "Son birkaç gündür onlarla görüşmeler yapıyorduk. Dün bizim açımızdan kusursuz bir anlaşmayı kabul ettiler. Nükleer program yok, hiçbir şey yok. Her şeyden vazgeçtiler. Ancak odadan çıktıktan sonra, daha bir saat bile geçmeden insansız hava aracı (İHA) ile bir gemiye saldırı düzenlediler. Ben de 'Siz gerçekten hasta insanlarsınız' dedim. İşte durum bu" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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