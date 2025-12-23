Haberler

Trump, Grönland'e Özel Temsilci Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'e ihtiyaç duyduklarını belirterek Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusal güvenlik' gerekçeleriyle Grönland'e ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Bu nedenle özel temsilci atadık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Noel tatili için bulunduğu Florida'daki Mar-a-Lago'da ' Grönland' ile ilgili açıklama yaptı. Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasıyla ilgili, "Bu atama Grönland'e verdiğimiz önemi gösteriyor" diye konuştu.

Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyaçları olduğunu belirten Trump, "Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var. Oraya sahip olmalıyız, Grönland çok önemli" ifadelerini kullandı.

