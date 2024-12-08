Trump: Esad, koruyucusu Rusya'dan beklediği desteği alamayınca ülkesinden kaçtı

Suriye'deki muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü eline geçirmesinin ardından dünya liderleri açıklamalar yapmaya başladı.

"RUSYA ARTIK ESAD'I KORUMAKLA İLGİLENMİYORDU"

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında, "Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Vladimir Putin liderliğindeki koruyucusu Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu" dedi.

"GÜLÜNÇ ŞEKİLDE 400 BİN ASKER KAYBETTİLER"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Suriye'ye olan tüm ilgisini kaybettiğini belirten Trump, "Rusya ve İran şu anda zayıflamış durumdalar; biri Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri ise İsrail ve savaştaki başarısı yüzünden. Aynı şekilde Zelenskiy ve Ukrayna da bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyor. Gülünç bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivil kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakereler başlamalıdır. Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor" ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL ORTAKLARIYLA SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett ise, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin Suriye'deki olağanüstü olayları yakından izlediğini ve bölgesel ortaklarıyla sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, Bahreyn'deki Manama Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, "Suriyelilerin birlikte çalışacağını ve yaklaşan kaosun bir başka bölümünü görmeyeceğimizi umuyoruz" dedi. Gargaş, Bahreyn'deki Manama Güvenlik Diyaloğu sırasında gazetecilerin Esad'ın BAE'de olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.