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Trump, Dışişleri Bakanlığı İçin Marco Rubio'yu Aday Gösterdi

Trump, Dışişleri Bakanlığı İçin Marco Rubio'yu Aday Gösterdi
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi. Trump, Rubio'nun güçlü bir lider olduğunu belirtti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te göreve başlaması beklenen Donald Trump'ın kabinesi belli oluyor. Trump, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi. Trump, "Marco son derece saygın bir lider ve özgürlük için çok güçlü bir ses. Ulusumuzun için güçlü bir savunucusu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza karşı asla geri adım atmayacak korkusuz bir savaşçı olacaktır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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