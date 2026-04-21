ABD Başkanı Donald Trump, "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir, İranlı liderler ve temsilciler ortak bir teklif oluşturana kadar İran'a yönelik saldırılarımızı durdurmamızı istedi. Bu nedenle ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve bir teklif sunulup görüşmeler sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı