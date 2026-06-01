Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından Beyrut'a asker sevkiyatının durdurulduğunu ve Hizbullah ile çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" dedi.

Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
