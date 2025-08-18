Avrupalı liderleri ağırlayacak Trump: Beyaz Saray'da büyük gün

Avrupalı liderleri ağırlayacak Trump: Beyaz Saray'da büyük gün
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile yapacağı görüşmelerin öncesinde Truth Sosyal hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, "Beyaz Saray'da büyük gün" dedi.

Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği zirve öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Washington'da ağırlayacak olan Trump, " Beyaz Saray'da büyük bir gün" diye yazdı.

"BAKALIM SONUÇLARI NE OLACAK"

Trump açıklamasında, daha önce hiç bu kadar Avrupalı liderleri aynı anda ağırlamadıklarının altını çizen Trump "Bakalım sonuçları neler olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ZİYARETLERİ

ABD Başkanı Trump, bugün önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile 20.00'de bir araya gelecek. Bu görüşmenin hemen ardından ise 22.00'de Avrupalı liderleri konuk edecek.

Zelenskiy'e ABD başkentinde eşlik edecek Avrupalı liderler heyetinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunuyor.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNetherill:

bizim dünya lideri neden yok?

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOZKAN:

Oradaydı görmedinmi...

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıAmerican:

Trump = bizim.

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıAmerican:

Trump = Kainat ın Dış İşleri Bakanı

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıAmerican:

This president is MY president, this president is YOUR president, this president is OUR president.

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıAmerican:

TR = Turkiye. TR..ump

yanıt0
yanıt1
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
