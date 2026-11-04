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Trump, ara seçimde pusulada olsaydı ezici farkla kazanacaklarını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde pusulada olmadığını, olsaydı ezici farkla kazanacaklarını söyledi. Trump, Temsilciler Meclisi çoğunluğunu kaybetme ihtimaline karşı sonuçları kabul etmeye hazır olduğunu ve Demokratlarla çalışacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından, "Ben seçim pusulasında yoktum. Eğer olsaydım, ezici bir farkla kazanırdık" dedi. Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetme ihtimaline ilişkin ise seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu belirterek, "Demokratlarla çalışacağız. Onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde ilk sonuçların açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetme ihtimalinin gündeme gelmesi üzerine Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben seçim pusulasında yoktum. Eğer olsaydım, ezici bir farkla kazanırdık!" ifadelerini kullandı.

Trump: "Seçim sonuçlarını kabul etmeye kesinlikle hazırım"

Trump, seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasından sonra New York Times gazetesine telefonla verdiği röportajda, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki kontrolünü kaybetmesi ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği sorusuna Trump, "Bu sonuçları kabul etmeye kesinlikle hazırım. Demokratlarla çalışacağız. Onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhtemelen bir şekilde anlaşmaya varacağız" yanıtını verdi.

Kongre'de çoğunluk mücadelesi sürüyor

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ve Senato'daki 35 sandalye için oy kullanıldı. Seçimlerde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki Kongre çoğunluğu mücadelesi devam ederken, sonuçların netleşmesiyle Temsilciler Meclisi ve Senato'daki yeni sandalye dağılımı da belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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