Trump, Alaska'da Putin ile Görüşmek Üzere İniş Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Alaska'ya geldi. Air Force One uçağı, görüşmenin gerçekleştirileceği Elmendorf-Richardson Üssü'ne iniş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Air Force One uçağı ile Alaska'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Alaska'ya geldi. ABD Başkanı'nı taşıyan Air Force One uçağı, görüşmenin düzenleneceği Elmendorf-Richardson Üssü'ne iniş yaptı. Rus lider ve heyetinin de üsse varmasıyla Trump'ın Putin'i uçağında karşılaması ve taraflar arasındaki görüşmelerin başlaması bekleniyor. - ALASKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
