Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: Alkol ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi. İşyerinde yapılan aramalarda kıyılmış tütün, bandrolsüz makaronlar ve sigara sarma makinesi bulundu. Ayrıca, başka bir çalışmada gümrük kaçağı sigara ve alkol ele geçirildi.

Trabzon'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçakçılığa göz açtırılmıyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda A.F.K. isimli şahsın bulunduğu işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 53 kilogram açık ve kapalı paketler halinde kıyılmış tütün, 430 kutu bandrolsüz boş makaron, 200 kutu bandrolsüz dolu makaron ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise I.T. isimli şahsa ait çanta içerisinden 150 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 5 adet 1 litrelik şişelerde gümrük kaçağı bandrolsüz alkol ele geçirildi. - TRABZON