Trabzon'da Kaçak Silah Atölyesine Baskın: 2 Gözaltı

Trabzon'un Yomra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında kaçak silah atölyesi bulundu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da evlerini silah imalathanesine dönüştüren 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Yomra ilçesine bağlı Yokuşlu Mahallesi'nde T.S. (82) ile A.S'nin (44) ikametlerinde kaçak silah atölyesi oluşturdukları ve el yapımı silah imal edip ruhsatsız silahları tamir ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, biri parçalara ayrılmış seri numarası olmayan 2 tabanca, 2 tabanca namlusu, 2 şarjör, 95 kuru sıkı tabanca fişeği, 63 tabanca fişeği, 150 fişek kapsülü, 3 kapsül bükme makinesi, 2 kutu barut, 4 kutu saçma, saçma ölçü aparatı, tabanca yapımında kullanılan torna makinesi, 3 mengene, tabanca parçaları, 20 eğe 5 spiral makinesi, sabit ayaklı metal delme matkabı, 10 demir testere, kompresör, kaynak makinesi, taşlama makinesi, ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.