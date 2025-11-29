Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Trabzon'da sokakta yürüyen İYİ Partili Orkun Özeller, bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı. 'Terörsüz Türkiye' süreci üzerinden Özeller'e yüklenen şahıs "Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun? Şehit haberlerinin gelmesinden, anaların ağlamasından mutluluk mu duyuyorsun?" diye bağırdı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Bir anda tansiyonun yükseldiği anlarda çevredekiler devreye girerek "Protesto hakkımı kullanıyorum" diyen vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süreli gerginlik, tarafların uzaklaştırılmasıyla son buldu.