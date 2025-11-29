Haberler

Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun? Haber Videosunu İzle
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da İYİ Partili Orkun Özeller, "Terörsüz Türkiye" süreci nedeniyle kendisine sert sözlerle tepki gösteren bir vatandaşla gerginlik yaşadı. Çevredekiler araya girerek protestocu vatandaşı sakinleştirdi.

  • Trabzon'da İYİ Partili Orkun Özeller'e bir vatandaş 'Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?' diyerek tepki gösterdi.
  • Vatandaşın protestosu çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildi ve gerginlik tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.

Trabzon'da sokakta yürüyen İYİ Partili Orkun Özeller, bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı. 'Terörsüz Türkiye' süreci üzerinden Özeller'e yüklenen şahıs "Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun? Şehit haberlerinin gelmesinden, anaların ağlamasından mutluluk mu duyuyorsun?" diye bağırdı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Bir anda tansiyonun yükseldiği anlarda çevredekiler devreye girerek "Protesto hakkımı kullanıyorum" diyen vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süreli gerginlik, tarafların uzaklaştırılmasıyla son buldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet

Bir mağlubiyet daha! Ünlü teknik adam için tehlike çanları çalıyor
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Galatasaray ile Njerya arasında sürpriz Osimhen görüşmesi

Galatasaray'dan sürpriz Osimhen görüşmesi
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.