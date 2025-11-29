Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?
Trabzon'da İYİ Partili Orkun Özeller, "Terörsüz Türkiye" süreci nedeniyle kendisine sert sözlerle tepki gösteren bir vatandaşla gerginlik yaşadı. Çevredekiler araya girerek protestocu vatandaşı sakinleştirdi.
- Trabzon'da İYİ Partili Orkun Özeller'e bir vatandaş 'Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?' diyerek tepki gösterdi.
- Vatandaşın protestosu çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildi ve gerginlik tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.
Trabzon'da sokakta yürüyen İYİ Partili Orkun Özeller, bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı. 'Terörsüz Türkiye' süreci üzerinden Özeller'e yüklenen şahıs "Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun? Şehit haberlerinin gelmesinden, anaların ağlamasından mutluluk mu duyuyorsun?" diye bağırdı.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Bir anda tansiyonun yükseldiği anlarda çevredekiler devreye girerek "Protesto hakkımı kullanıyorum" diyen vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süreli gerginlik, tarafların uzaklaştırılmasıyla son buldu.