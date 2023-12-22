Toroslar Belediye Başkanı STK Temsilcilerini Kuvayı Milliye Karargahı'nda Ağırladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini Buluklu Mahallesi'ndeki Kuvayı Milliye Karargahı'nda ağırladı.

Mersin'de milli mücadelenin destansı hikayesinin yaşayan bir örneği olan, Kuvayı Milliye mücadelesine ilişkin fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserlerle donatılan yaklaşık 200 yıllık tarihi binada Başkan Yılmaz, misafirlerine bizzat kendisi rehberlik etti. Ziyarette, Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Erkan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Mersin Şube Başkanı Maryet Tanlı, İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Ruhsar Uçar, Ali Işınak ile komisyon üyeleri Fikret Babuş, Hülya Özdemir ve Fethi Karaduman yer aldı. STK temsilcileri, karargahta geçmişe yolculuk yaptı. Karargahı gezen ziyaretçiler, böyle güzel bir yapıyı Mersin'e kazandıran Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Karargah ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Yılmaz, "Burada, Mersin'de Kurtuluş Savaşı'nda kan veren, can veren, alın teri akıtan ve mücadele eden herkesin resmi var, resmi yoksa ismi var. İstedik ki herkes, buraya gelsin, dedesini bulsun ve dedesinin verdiği mücadeleyi görsün" dedi.

Kuvayı Milliye Karargahı'nı, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümünde kente kazandırdıklarını kaydeden Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Milli irademizin ve milli şuurumuzun bir sembolü olan bu karargah, geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Restore ederek kente kazandırdığımız karargahımızda tarihi dokuyu yaşatıyoruz" diye konuştu. - MERSİN