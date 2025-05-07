TOKİ'den Eskişehir'de 3.145 Konut Anahtar Teslimi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, TOKİ tarafından yapılan ve 4 etaptan oluşan 3 bin 145 konutun anahtar teslimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Eskişehir'deki çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan 3 bin 145 konutunun yapımının tamamlandığı duyuruldu. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, anahtar teslimlerinin ivedi şekilde sürdüğünü belirtti.

"Hemşehrilerimize yeni yuvaları hayırlı ve uğurlu olsun"

Başkan Albayrak, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olmaya devam ediyor. Hemşehrilerimize yeni yuvaları hayırlı ve uğurlu olsun. Bu projenin hayata geçirilmesindeki gayretleri için TOKİ ekibimize, kıymetli milletvekillerimize, değerli bakanımıza, sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bahane değil, hizmet üreterek Eskişehir için hayallerimizi gerçekleştirmeye devam" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR