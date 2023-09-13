Tokat'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 14 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi

Tokat'ta yapılan operasyonda kaçak tütün imalatı yapan kişilere ait adreslerde yapılan aramada 14 bin 680 makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 495 bandrol ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.