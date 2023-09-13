Tokat'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 14 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi
Tokat'ta yapılan operasyonda kaçak tütün imalatı yapan kişilere ait adreslerde yapılan aramada 14 bin 680 makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 495 bandrol ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat'ta 14 bin 680 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezinde kaçak tütün imalatı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada 14 bin 680 dolu makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 495 bandrol ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Politika