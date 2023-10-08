Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzur' operasyonu düzenlendi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 'Huzur' operasyonu düzenlendi. Operasyona 132 polis katıldı ve kentin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Uygulama noktalarında araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da uygulama noktalarını ziyaret ederek polis ekiplerine başarılar diledi.

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 132 polisin katıldığı Huzur' operasyonu yapıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri taradından kentte 'Huzur' operasyon yapıldı. 132 polisin katıldığı operasyon İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısının akabinde başladı. Huzur operasyonunu İl Eminiyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan yönetti. Kenttin giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken kent merkezinde bir çok noktada uygulama noktası oluşturudu. Uygulama noktalarında durdurulan araçları polis ekipleri didik didik ararken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Tarama (GBT) yaptı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise uygulama noktalarını ziyaret ederek polis ekiplerinie görevlerinde başarılar diledi. (DHA)