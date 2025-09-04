Tiryaki'den CHP Kongresi Üzerine Sert Eleştiriler

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarını eleştirdi.

Tiryaki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararını değerlendirdi.

Partisinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi olduğunu belirten Tiryaki, siyasi partilerin kongrelerinin seçim kurulları gözetiminde yapıldığını, seçim sonuçlandığında mazbataların yine ilgili seçim kurulları tarafından verildiğini anlattı.

Seçim sonuçlarına ilişkin itirazların da ilçe, il veya YSK'ye yapıldığını söyleyen Tiryaki, "Üç yıl önce yapılmış bir seçimle ilgili olarak bir hukuk mahkemesinin tedbir kararı vermesinden ve seçimin bütün sonuçlarını ortadan kaldırmasından söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu durumun kabul edilemez olduğunu ve sadece CHP'yi değil bütün siyasi partileri ilgilendirdiğini" savunan Tiryaki, YSK'nin bu duruma müdahale etmesini istedi.