Haberler

TİP ve Vatan Partisi üyeleri, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini protesto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi ve Vatan Partisi üyeleri, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini protesto ederek Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Yapılan açıklamalarda, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının durdurulması istendi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Vatan Partisi üyeleri, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini protesto etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne gelen TİP üyeleri, Venezuela'ya destek sloganları attı.

Burada parti mensupları tarafından yapılan basın açıklamasında, dünyanın dört bir yanındaki savaş ve işgallerin baş sorumlusu ABD'nin bu sefer Venezuela'yı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka aykırı olan saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

Daha sonra Büyükelçilik önünde toplanan Vatan Partisi üyeleri de ABD aleyhine slogan attı.

Parti üyelerince yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından alıkonulmasının kabul edilebilir olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu

Boş araziden gelen ses, ekipleri alarma geçirdi
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi