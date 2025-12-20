Haberler

TİP heyeti, DEM Parti heyetiyle görüştü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti heyetiyle TBMM'de bir araya gelerek barış süreci ve demokrasi üzerine görüşmeler yaptı. Baş, görüşme sonrası umutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetiyle görüştü.

TİP İstanbul milletvekilleri Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil ile TİP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlke Bereketli'nin katıldığı Meclis'teki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan TİP Genel Başkanı Baş, DEM Parti heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

Sürecin tümü ve Meclis'teki komisyon çalışmalarının geldiği aşamaya dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Baş, "Biz ülkemizde kalıcı bir barışın, gerçek bir özgürlük ve demokrasinin inşasının ön şartlarından birisi olduğunu düşünüyoruz. Özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin gelişmesi hem de bu topraklarda bir daha hiç gözyaşının olmaması, hiç kan akmaması için başından bu yana üzerimize düşen görevin, üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak tutum almaya çalıştık." dedi.

Baş, "Biz görüşme sonu itibarıyla başladığımızdan daha umutlu bir noktadayız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan da TİP heyetine teşekkür ederek, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Buldan, süreçte belli bir aşamaya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yasal bir zemine geçme aşamasına geldik. Bir barış hukukuna ihtiyaç olduğunu her zaman için ifade ettik. Barışın hukuksuz olmayacağını diğer görüşmenin çıkışında da ifade etmiştim. Şimdi öyle bir süreçteyiz. Bu süreçte de TİP'in katkılarına gerçekten yoğun ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin batısı açısından bunun önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda kendilerinin yapacağı her türlü çalışmanın bu mutabakata katkı sağlayacağı görüşünü ifade etmek isterim."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
