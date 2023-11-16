TİP, Ogün Samast'ın tahliyesini protesto etti

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: ADEM KARABAYIR

Türkiye İşçi Partisi (TİP), eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de öldüren Ogün Samast'ın koşullu salıverme kapsamında tahliye edilmesini protesto etti. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Koşullu salıverme şartlarını Hrant'ın görünen katilleri için uygulayanlar, onu dün bir kere daha katlettiler. Dün salıverilen Ogün Samast bu işin sadece bir enstrümanıdır. Örgüt üyeliğinden bile yargılanmamıştır. O yüzden tahliyesi de bu kadar hızlı olmuştur. Biz de bugün 16 yıl sonra büyük bir mahcubiyetle buradayız" dedi.

TİP, gazeteci, eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın şartlı salıverme düzenlemesiyle tahliye edilmesini, 19 Ocak 2007 tarihinde vurulduğu noktada protesto etti.

"BİZ HRANT'I OLMADIĞIMIZ KADAR MAHCUP ANMAK ZORUNDA BIRAKILDIĞIMIZ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Hrant Dink cinayetinin, azmettiricilerinin yargılanmamaması nedeniyle faili meçhul bir cinayet olduğunu ifade eden TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, katil Ogün Samast'ın da bir "enstrüman"dan ibaret olduğunu söyledi. Kadıkil, şöyle konuştu:

"16 yıl önce buradaydık. Ben 22 yaşındaydım. Rakel (Dink) hanım yukarıdan konuşuyordu gözleri yaşlı "bir bebekten bir katil yaratan bu karanlığı sorgulamadan bu ülkede hiçbir şey yapılamaz" diyordu. Biz bu karanlığı ilklerimize kadar yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Biz Hrant'ı olmadığımız kadar mahcup anmak zorunda bırakıldığımız günlerden geçiyoruz. Bu ülkede Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmazken, AİHS kararları uygulanmazken herhangi bir hukuk normuna, adaletin kırıntısına tahammül kalmamışken Hrant'ın görünen katilleri için her türlü hukuki yolu uygulayanlar hasta mahpuslara, yaşlı mahpuslara uygulanmayanlar koşullu salıverme şartlarını Hrant'ın görünen katilleri için uygulayanlar onu dün bir kere daha katlettiler.

"ASLINDA OG Ü N SAMAST SADECE BİR PİYONDU"

Aslında Ogün Samast sadece bir piyondu. Çünkü kendi savunmasında şöyle diyordu; Ben 17 yaşında bir çocuktum nereden bilebilirdim Agos'u, nereden tanırdım Hrant Dink'i onu işaret edenler, hedef gösterenler, o parmaklar neden bu salonda değil" diye soruyordu. Biz de bu soruyu soruyoruz. 80 kişi yargılandı bu davada 50'si kamu görevlisiydi. Yalnızca 3 kişi tutuklandı. Biri Ogün Samast'ı çocuk olduğu için dün tahliye edildi. İki tane daha görünen sanık var içeride yatıyorlar. Ama Harnt'ı gerçekten katledenler toplumsal barışımıza nifak sokanlar, Ermeni yurttaşlarımıza bu ülkede olmadık zülmü reva görenler, bizlerin bir arada yaşama iradesine göz dikenler hala yönetim kademelerinde.

"HRANT'IN, UĞUR MUMCU'NUN VE NİCE AYDINLARIN KATİLLERİ ASLA YARGILANMADI BU ÜLKEDE"

Hrant'ın, Uğur Mumcu'nun ve nice aydınların katilleri asla yargılanmadı bu ülkede. Hrant Dink faili meçhul bir cinayettir. Dün salıverilen Ogün Samast bu işin sadece görünen bir enstrümanıdır. Örgüt üyeliğinden bile yargılanmamıştır. O yüzden tahliyesi de bu kadar hızlı olmuştur. Biz de bugün 16 yıl sonra büyük bir mahcubiyetle buradayız. 'Faşizme inat, kardeşimsin Hrant" demek için buradayız. Bu cinayetin gerçek failleri, toplumsal barışımıza göz diken bu ülkenin gerçek düşmanlarıyla hesaplaşmadan bu davayı kapatmayacağımızı ilan etmek için buradayız."