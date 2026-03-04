TİP Genel Başkanı Baş, kadın cinayetlerine tepki gösterdi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Aynı gün aynı isimde iki kadın hayatını kaybediyor bu ülkede. Aynı gün vefat haberini aldığımız bu iki kadın, 'Fatma Nur Çelik' ismi hepimizin zihnine mıh gibi kazınmalıdır." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokul saldırısında ölen kız çocuklarının acısını paylaştıklarını söyledi.

Sonuçların değişmediğini, hep kadınların ve çocukların öldüğünü vurgulayan Baş, "En başta şunu sormak lazım, biz ülkenin ve dünyanın bu haline ne diyeceğiz, kader deyip geçecek miyiz? 'Olur böyle şeyler' mi diyeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Kazlıçeşme Sahili'nde kızı Hifa İkra Şengüler ile cansız bedeni bulunan Fatma Nur Çelik'in ölmeden önce "sahipsiz kaldığını" savunan Baş, "Çelik'in ölümünü engelleyemediğimiz için hepimiz sorumluyuz. 8 yaşındaki yavrusuna sahip çıkamadığımız için hepimizin özür dilemesi gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin ise Baş, şunları paylaştı:

"Okullarda normal bir ülkede olması gerektiği kadar güvenlik önlemleri almadıkları için 'bu çocuk yarın öbür gün gelir bizi öldürür' diyen Fatma Nur Çelik öğretmen hayatını kaybediyor. Aynı gün aynı isimde iki kadın hayatını kaybediyor bu ülkede. Aynı gün vefat haberini aldığımız bu iki kadın, 'Fatma Nur Çelik' ismi hepimizin zihnine mıh gibi kazınmalıdır."