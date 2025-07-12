TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu

TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı. Kayalar'ın görevden alınmasıyla boşalan TİKA Başkanlığı'na Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı. Kayalar'ın yerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren atandı.

Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Kayalar'ın yerine geçecek isim de yayımlanan kararda yer aldı. Karara göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, TİKA'nın yeni başkanı oldu.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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