TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı. Kayalar'ın yerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren atandı.

Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Kayalar'ın yerine geçecek isim de yayımlanan kararda yer aldı. Karara göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, TİKA'nın yeni başkanı oldu.