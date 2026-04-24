Ticaret Bakanı Bolat: 'Ağrı'ya 23 yılda 85 milyar liralık yatırım yapıldı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağrı'ya son 23 yılda yaklaşık 85 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirildiğini belirterek, ihracat ve üretim odaklı desteklerin süreceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret kapsamında Ağrı'ya geldi. İlk olarak Ağrı Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, Ağrı Valisi Önder Bozkurt'tan kentin ticari ve ekonomik gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bolat, partililerle görüştü. Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, ardından Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) iş insanlarıyla buluştu. Burada konuşan Bakan Bolat, Ağrı'nın gelişimi için son 23 yılda yaklaşık 85 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını belirterek, "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma kadar her alanda şehrimizi daha güçlü ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Sosyal destekler kapsamında 50 binin üzerinde haneye ulaşıldığını ifade eden Bolat, sağlık alanında 3 milyar 227 milyon liralık yatırım yapıldığını, kentte 9 hastane ve 933 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini söyledi. Sanayi ve teknoloji alanında 823 milyon liralık destek sağlandığını belirten Bolat, 10 binden fazla kişiye istihdam oluşturacak yatırımlar için teşvik belgeleri düzenlendiğini kaydetti.

Küresel ticarette yaşanan belirsizliklere de değinen Bakan Bolat, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ticaret üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisine ilişkin verileri paylaşan Bolat, 2025 yılında ekonominin yüzde 3,6 büyüdüğünü, ihracatın ise 273,3 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Ağrı'nın dış ticaret verilerine de değinen Bolat, 2025 yılında ilin ihracatının 60,6 milyon dolar, 2026'nın ilk üç ayında ise 12,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. İhracatçılara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Bolat, "2026 yılında mal ihracatçılarımıza 32,8 milyar lira, hizmetler ihracatına ise 12 milyar lira destek sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - AĞRI

