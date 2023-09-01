TGC Medyada Sendikasızlaştırma ve İşten Çıkarmaları Kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), medyada yaşanan sendikasızlaştırma ve işten çıkarmalarla ilgili "Başta holdinglere ait medya kuruluşları olmak üzere tekrarlanan işten çıkarmalar, gazeteciler için artık tahammül edilemez bir noktaya gelmiş durumda. Sendikaya üye olan gazetecilerin işten atılması ise haksız ve hukuksuz olan bu süreci büyütüyor. Son olarak toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınan Sputnik'te 24 gazeteci işten çıkarıldı. Çalışanların sendikalaşma nedeniyle işten çıkarılması kabul edilemez. İşten çıkarmaları kınıyor, işverenleri ise bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, medyada yaşanan sendikasızlaştırma ve işten çıkarmalarla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. TGC'den yapılan açıklama şöyle:

"TÜRKİYE'DE BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNDE YARATILAN KORKU İKLİMİ SÜRÜYOR"

"Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü üzerinde yaratılan korku iklimi sürüyor. Halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden gazeteciler, açılan davalar, cezaevine girme tehdidinin yanı sıra işten çıkarılarak nefes alamaz hale getiriliyor. Yaşadığımız bu ağır süreçte medyada her üç meslektaşımızdan birinin işsiz bırakıldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Başta holdinglere ait medya kuruluşları olmak üzere tekrarlanan işten çıkarmalar, gazeteciler için artık tahammül edilemez bir noktaya gelmiş durumda. Sendikaya üye olan gazetecilerin işten atılması ise haksız ve hukuksuz olan bu süreci büyütüyor.

Son olarak toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınan Sputnik'te 24 gazeteci işten çıkarıldı. Çalışanların sendikalaşma nedeniyle işten çıkarılması kabul edilemez. İşten çıkarmaları kınıyor, işverenleri ise bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi medyada işten çıkarılan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."