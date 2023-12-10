TFMD Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu'nu parti genel merkezinde kabul etti. Özel, ziyarete katılan gazetecilerle sohbet sırasında CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesinin ardından hayatındaki zorunlu değişiklikleri anlattı. Özel, yanındaki korumalara alışmaya çalıştığını belirterek, Ankara'da genel başkanlığa seçilmeden önce olduğu gibi misafirhanede kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

TFMD Başkanı Rıza Özel ile Adem Altan, Hamza Şahin, Mert Gökhan Koç, Bülent Uzun, Cenk Özel ve Necati Savaş'tan oluşan yönetim kurulu üyelerini kabul eden Özel, boynuna takılan fotoğraf makinesi ile kendisini ziyarete gelen TFMD Yönetim Kurulu'nun fotoğraflarını da çekti. TFMD yönetimi, fotoğraflarını çeken CHP Genel Başkanı Özel'e üyelerinden Alp Eren Kaya'nın çektiği Ankara ve Kocetepe'nin üzerinden yükselen dolunayın bir arada olduğu fotoğrafı hediye etti. Özel, derneğin Yılın Basın Fotoğrafları Kataloğu ve Foto Muhabiri Dergisi'ni de inceledi. - ANKARA