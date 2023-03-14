Teşkilatta yapılan dansa, Memleket Partisi kurucularından biri olan Evren Alankuş'tan sert tepki: Onlar adına utandım

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin viral olan dansı, partinin Fatih teşkilatındaki yöneticiler tarafından yapıldı. Söz konusu video deprem felaketinin yaşandığı günlere denk gelince büyük tepki çekti. Partinin kurucularından olan Evren Alankuş duruma tepki göstererek, "İnsan oğluna verilmiş en güzel duygu utanma duygusudur! Her insanda olsa keşke! Memleket Partisi Kurucusu olduğum için ilk defa hem kendi adıma hem de Fatih ilçesinin yöneticileri adına bu kadar utandım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçim otobüsünde çalan şarkıya eşlik etmesiyle yeni bir dans akımı ortaya çıkmıştı. Bu dansın partinin Fatih ilçe başkanlığı yöneticileri tarafından yapılması ise deprem nedeniyle geçirilen zor günler nedeniyle tepki çekmişti.

PARTİ KURUCUSUNDAN SERT TEPKİ: ONLARIN ADINA DA UTANDIM

Bu gelişme üzerine Memleket Partisi kurucularından olan ancak 2021 yılında istifa eden Evren Alankuş, "İnsan oğluna verilmiş en güzel duygu UTANMA Duygusudur! Her insanda olsa keşke! Memleket Partisi Kurucusu olduğum için ilk defa hem kendi adıma hem Parti adına hem de Fatih ilçesinin yöneticileri adına bu kadar UTANDIM!" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından Memleket Partisi teşkilatlara söz konusu dansı yasakladıklarını bildiren bir yazı gönderdi.

2021'DE PARTİDEKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyesi Evren Alankuş, 2021 yılında partisinden istifa etmişti. Alankuş, "25 Ağustos 2021 tarihinde Memleket Partisi'ndeki bütün görevlerimden istifa ederek Partinin Genel Sekreterliğini bıraktım" demişti.