Terörsüz Türkiye İçin 100 Kişilik Komisyon Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olarak 'TBMM'de 100 kişilik komisyon kurulsun' çağrısına yönelik açıklama yapan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Komisyonda kararların salt çoğunlukla alınacak olması, iktidarın sayısal üstünlüğü nedeniyle diğer partilerin etkisiz kalmasına yol açabilir. Bu durum için mutlaka çözüm geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de yer alan tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak 100 kişilik bir komisyon kurulması çağrısı yaptı. Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" dedi. Bahçeli'nin açıklaması hakkında konuşan Mutlu, "Terörsüz Türkiye hedefi elbette olumludur. 100 kişilik Meclis komisyonu kurulması da fikir olarak değerlidir. Ancak burada bazı sorunlar söz konusu" diyen Mutlu, komisyon gündeminin açık maddelerle belirlenmesi gerektiğini, aksi durumda tartışmaların kargaşaya neden olabileceğini belirtti. Mutlu, "Gündem, en baştan netleştirilmeli; komisyon hangi konuları ele alacağını bilmelidir" diye konuştu.

'NET BİR YOL HARİTASI OLUŞTURULMALI'

Mutlu, "Komisyonda kararların salt çoğunlukla alınacak olması, iktidarın sayısal üstünlüğü nedeniyle diğer partilerin etkisiz kalmasına yol açabilir. Bu durum, ileride ciddi sıkıntılara neden olabilir. Mutlaka çözüm geliştirilmelidir. Öte yandan komisyon çalışmasını tamamlayıp kararlar aldığında, bu kararları hangi makam ne kadar sürede uygulayacak? Uygulamaya dair net bir yol haritası oluşturulmalıdır. Yerli ve Milli Parti olarak, 'bu iş kimin işine yarar' diye bakmayız. Eğer vatanın ve milletin yararınaysa, biz sonuna kadar varız. Bu ilkemiz sayesinde anketlerdeki yükselişimiz devam ediyor. Türkiye'nin iktidarı var, ancak yapıcı ve çözüm üreten bir muhalefeti yok. Yerli ve Milli Parti olarak biz, bu görevi onurla ve vakarla üstleniyoruz. İşte bu yüzden, kağıttan kaplan liderler anketlerde yüzde 1'lerde gezinirken, biz yüzde 2'leri geçtik. Çünkü halk, önce 'vatan', sonra 'muhalefet' diyen bizi tercih etti" dedi.