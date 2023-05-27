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Terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 kişi yasa dışı geçiş yaparken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 kişi yasa dışı geçiş yaparken yakalandı

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: AA / Mustafa Emre Kürkçü - Politika

Yunanistan Türkiye PKK Politika Haberler

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