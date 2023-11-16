Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnaf ziyaretlerinde projeleri anlattı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnaf ziyaretlerinde Terme'nin yeni pazaryeri ve bulvar yolu projeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Ali Kılıç, ilçenin çeşitli mahallelerinde esnafı ziyaret ederek, bölgenin ekonomik gelişimi için hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Çok kısa sürede Kocaman Caddesi, Yunus Emre ve Yenidoğan Mahalleleri esnafı ekonomik anlamda büyük ivme kazanacak" dedi.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnaf ziyaretlerinde Terme'nin yeni pazaryeri ve bulvar yolu projeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Ali Kılıç, ilçenin çeşitli mahallelerinde esnafı ziyaret ederek, bölgenin ekonomik gelişimi için hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Bu ziyaretlerde Başkan Kılıç; yeni pazaryeri ve bulvar yolu projelerinin ilçenin ticari potansiyelini nasıl artıracağına dair önemli detayları paylaştı.

Projeler hakkında konuşan Başkan Kılıç, "Bulvar yolu projesi kapsamında Sanayi Sitesi ve Kocaman Caddesi kesiştiği noktada yeni pazaryeri için yollar açıldı. Çok kısa sürede Kocaman Caddesi, Yunus Emre ve Yenidoğan Mahalleleri esnafı ekonomik anlamda büyük ivme kazanacak" diye konuştu. Başkan ayrıca, "Eski Sanayi Sitesi ve Kocaman Caddesi bulvar bağlantı yolu altyapı çalışmaları tamamlandı. Nasip olursa çok kısa sürede bulvar yolu birinci etabını kapalı pazar yeri ile birlikte tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Söz verdiklerimizi yapıyoruz"

Başkan Kılıç, esnaf ziyaretlerinin önemine de değinerek, "Bizler bu şehirde yaşıyoruz ve söz verdiğimiz her alanda projelerimizi bir bir hayata geçirmenin vatandaşlarımızla birlikte gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaflarla yapılan sohbetlerde yeni projelerin yanı sıra Kocaman Caddesi'ndeki kaldırım yenileme çalışmalarının da başladığı öğrenildi. - SAMSUN