Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Atatürk mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Kurduğu Cumhuriyetle esaret altındaki pek çok millete yol gösterici olan Atatürk, yaptığı devrimlerle de Türk toplumunu ileri seviyelere taşımıştır. İşgalci güçlere, 'Çanakkale geçilmez' dedirten o büyük savunmada gösterdiği önderlik ve Kurtuluş Savaşı gibi örnek olan bir mücadeleyi yönetmesiyle büyük bir asker ve devlet adamı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i ve devrimlerini geleceğe taşıma görevi de bizlere düşüyor. Bu yıl 100'üncü yaşını kutladığımız çağdaş, laik Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağımıza inancım tamdır. Büyük Ata'yı özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR