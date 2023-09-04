Tekkeköy Belediye Meclisi Sel Felaketinde Zarar Görenlere Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, dün yaşanan sel felaketinde zarar görenlere 'geçmiş olsun' dilekleri iletilerek, yaşanan zararlarda yaraların bir an önce sarılacağı belirtildi.

Tekkeköy Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Oturumu Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında gerçekleştirildi. 14 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda 11 madde kabul edildi. 3 madde komisyonlara havale edildi.

Toplantıda yaşanan sel afetinin ilçedeki etkilerine değinen Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, "Son 2 gündür ilimiz ve genel anlamda Orta Karadeniz'i etkileyen bir yağışla karşı karşıya kaldık. Cenab-ı Allah bütün afetlerden hepimizi muhafaza buyursun. Sayın Valimiz Orhan Tavlı da bölgemizdeydi. Dün özellikle Balcalı, Sıtmasuyu, Güzelyurt gibi ova köylerimizde ciddi manada hasarlar oluştu. Ulaşım hatlarımızda hasarlar oluştu. Hatta Balcalı'da bir köprümüz de zarar gördü. Çok şükür tek tesellimiz can kaybımız yok. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Yaraların bir önce sarılacağını belirten Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya ise "Yaklaşık 2-3 ay içinde 2 defa sel olayı yaşadık. Bu son yaşanan aşırı yağışlarda Güzelyurt, Kababürük, Sıtmasuyu, Yağbasan, Balcalı, Yeşilyurt, Beyoğlu, Kibarlar gibi mahallelerimizde ciddi zayiat oldu. Hem köprü hem yollarımız ve bundan ziyade mahsul olarak fındık yetiştiren vatandaşlarımızın fındıklıkları ve diğer mahsulleri olanlar ciddi zayiata uğradı. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Çalışmaları başlattık. İnşallah kısa zamanda yaraları saracağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika