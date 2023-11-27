Tekirdağlı İş Adamı Mehmet Boşnak CHP'den Aday Adayı Oldu

Tekirdağlı iş adamı Mehmet Boşnak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı. Boşnak, projelerini ve hizmetlerini anlatarak, Tekirdağ'ın gelişimi ve değişimi için çalışacağını belirtti.

Tekirdağlı iş adamı Mehmet Boşnak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Mehmet Boşnak'ın bugün aday adaylığını duyurmak için CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısına çok sayıda gazeteci ile partili katıldı. CHP Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli basın toplantısında kısa bir konuşma yaparak, CHP'nin yerel seçimde iktidara bir kez daha emin adamlarla ilerlediğini belirtti. Taşmerdivenli, "Kimsenin bundan kuşkusu olmasın" dedi.

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Boşnak ise, kendisini tanıtarak, neden belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı. "Tekirdağ'da değişim ve gelişim için geliyorum" diyen Boşnak, Tekirdağ'ın 11 ilçesi ile ilgili projelerini tek tek anlatıp, başkan seçildiği takdirde kentin ticaret, turizm, altyapı, imar, sağlık, eğitim, ulaşım gibi birçok konuda eksik kalan yatırım ve ihtiyaçlarının tamamlanması için çaba göstereceğini belirtti. Boşnak, Tekirdağ'ın özellikle turizm yatırımları konusunda çok fazla doğal değere sahip olduğunu ifade ederek, bu konudaki mevcut potansiyelin azami derecede değerlendirilip, yeni projeler gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Benim kırmızı çizgim, kapısı olmayan bir belediye başkanı olacak ve her daim vatandaşlarımla görüşmek, sorunlarını dinlemek ve çözüme kısa sürede kavuşturmaktır" diyen Mehmet Boşnak, başkan seçildiği takdirde gerçekleştirmek istediği proje ve hizmetleri 28 ana başlık altında topladı. Boşnak konuşmasında, "Bunlar gibi yüzlerce yapılacak işim var. Onun için geliyorum. Tekirdağ'da gelişim ve değişim için geliyorum. Seçildiğimde bunlar hayal olmayacak. Çünkü bilgim ve donanımım, araştırmalarım buna müsait" dedi.

Boşnak, konuşmasını tamamladıktan sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Sorulara içtenlikle cevap verip, özgüvenli bir başkan adayı portresi çizen Boşnak, basın mensuplarından olumlu puan aldı.

Boşnak, basınla diyaloğun geliştirilmesi ve karşılıklı iyi niyetli çalışmalar yürütülmesi için bir araya gelip, görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. - TEKİRDAĞ