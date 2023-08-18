Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, eğitim vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis'ten Tekirdağ Valiliği'ne atanan Recep Soytürk, eğitim ile ilgili mesaj vererek, İl Milli Eğitim Müdürü'nü makamına çağırdı.

Tekirdağ Valiliğine atanan Recep Soytürk, ayağının tozuyla İl Milli Eğitim Müdürü'nü makamına çağırdı

TEKİRDAĞ Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kilis'ten Tekirdağ Valiliğine atanan Recep Soytürk, ayağının tozuyla eğitim ile ilgili mesaj vererek, İl Milli Eğitim Müdürünü makamına çağırdı.

Kilis Valiliğinden Tekirdağ Valiliğine atanan ilin yeni Valisi Recep Soytürk, Valilik Binası önünde arabadan inerek, kendisini bekleyen kaymakamlar, kurum müdürleri, jandarma komutanı ve personellerle tek tek tokalaştı. Karşılama töreninden hemen sonra bir açıklama yapan Vali Soytürk, eğitim vurgusu yaptı. Açıklamasının hemen ardından Vali Soytürk, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı makamına çağırdı.

Vali Soytürk açıklamasında, "Bugün itibarıyla sanayi şehri, tarım şehri, turizm şehri Tekirdağ'da göreve başladım. Memleketim olan Sakarya'ya yakın olan bir kente Tekirdağ'da göreve başlamaktan mutluluk duyuyorum. Abimin Marmaraereğlisi ilçesinde yazlığı olmasından dolayı burasını biliyorum. Zaman zaman buraya gelip giderim. Buranın sanayideki rolünü, tarımdaki rolünü biliyorum. Eğitim ilgi duyduğum bir alan eğitimde eksik aksak varsa hep beraber tüm paydaşlarımızla birlikte el ele vererek eğitim ile ilgili elimizden gelen gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Yönetim olarak da bireysel çalışmayı sevmem, ekip çalışmasını severim. Hep beraber inşallah el birliğiyle bugüne kadar yapılmışların üzerine ne koyabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.