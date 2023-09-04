Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı kabul etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, doğru bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında AA'nın önemli rol üstlendiğini söyledi.

Tekirdağ'da göreve başladığından günden itibaren ilçe, kurum ve vatandaşları ziyaret ettiğini dile getiren Soytürk, kentte sanayi başta olmak üzere özellikle turizm ve tarım alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Baran da AA'nın çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.