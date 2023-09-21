Tekirdağ'da Yıldırım 2023 Seferberlik Tatbikatı düzenlendi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacı taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen Yıldırım 2023 Seferberlik Tatbikatı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacı taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen Yıldırım 2023 Seferberlik Tatbikatı düzenleniyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde konuşlu 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, seferberlik ve savaş halinde, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacı taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen Yıldırım 2023 Seferberlik Tatbikatı düzenleniyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'te Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı çerçevesinde 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Askeralma Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan ve sıralı askeri ve sivil protokol ile birlikte Yıldırım 2023 Seferberlik Tatbikatı'na katılan askerlerin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü ve iaşelerinin karşılandığı alanı gezerek tatbikatı yerinde izlediler.

Vali Soytürk, tatbikatta görev alan askerlerle birlikte öğle yemeği yedikten sonra tatbikat alanından ayrıldı. - TEKİRDAĞ