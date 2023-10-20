Tekirdağ'da İsrail'e tepki gösteren vatandaşlar meydanda toplandı

Tekirdağ'da cuma namazı çıkışı vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için meydanda bir araya geldi. Protesto gösterileri devam ederken, konuşmacılar İsrail'in saldırılarını kınadı ve Amerika'nın İsrail'i desteklediğini dile getirdi.

Gazze'ye saldıran İsrail'e yönelik tepkiler sürüyor. Tekirdağ'da cuma namazı çıkışı vatandaşlar, tepkisini dile getirmek için meydanda toplandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Tekirdağlı vatandaşlar, bu saldırılara tepki göstermek için cuma namazı çıkışı Tarihi Tekirdağ Valilik Meydanında bir araya geldi.

'Kahrolsun İsrail', Siyonist elçilik kapansın' gibi pankartların açıldığı İsrail'i protesto gösterileri devam ederken, alanda açıklamada bulunan Süleyman Çalışkan, "3 gün önce hastane bombalayan siyonist İsrail, bombalamasını meşru kılmak için büyük şeytan Amerika İsrail'i ziyaret etti. Göz göre göre İsrail'in yapmadığını kanıtsız da olsa dile getirdiler. Planları, hesapları oradaki katliamı gizlemek" dedi. - TEKİRDAĞ