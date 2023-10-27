Tekirdağ'da DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik faaliyet gösteren 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün "hücre yapılanmasında" faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
İlçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu V.Z.M, T.E.K. ve T.E.Z. yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika