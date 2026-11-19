TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti'ye katıldı. Yüceer'e rozetini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Ankara'da gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. Yüceer'e rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Yüceer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 24 Ağustos'ta CHP'den istifa eden Candan Yüceer, Yeni Parti'ye katıldı. Yüceer, 7 Kasım'da da Yeni Parti'den istifa etmişti.

Tekirdağ'da daha önce CHP'den istifa eden Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu 14 Ağustos 2025'te, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da 29 Eylül 2026'da AK Parti'ye katılmıştı.

CANDAN YÜCEER

Candan Yüceer, 1973 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Tekirdağ Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekirdağ Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tekirdağ Tabip Odası üyeliği görevlerinde bulundu. 24'üncü, 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönemde CHP'den Tekirdağ Milletvekili seçildi, 3 dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini de ziyaret edip bu konuda da çalışmalarda bulundu. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret edip, madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği de yaptı. İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı