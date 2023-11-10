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Tefecilik suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı, ilçe başkanı serbest bırakıldı

Tefecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden İbrahim Baş, İbrahim Güleç, Kenan Güler ve Muammer Kurt tutuklandı, Gelecek Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak atanan Emine Yıldırım ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelecek Partisi Tokat İl Başkanı Ramazan Başaran, Emine Yıldırım'ın parti ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.