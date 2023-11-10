Tefecilik suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı, ilçe başkanı serbest bırakıldı
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Tefecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden İbrahim Baş, İbrahim Güleç, Kenan Güler ve Muammer Kurt tutuklandı, Gelecek Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak atanan Emine Yıldırım ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelecek Partisi Tokat İl Başkanı Ramazan Başaran, Emine Yıldırım'ın parti ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI, İLÇE BAŞKANI SERBEST
Tefecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden İbrahim Baş, İbrahim Güleç, Kenan Güler ve Muammer Kurt tutuklandı, Geçen hafta Gelecek Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak atanan Emine Yıldırım ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gelecek Partisi Tokat İl Başkanı Ramazan Başaran, Emine Yıldırım'ın parti ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika