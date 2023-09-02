TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek'te öğrenci yurdu açılışına katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Cumhuriyeti Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştirdi. Altay, TDBB'nin önemli projeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Cumhuriyeti Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde, TDBB koordinesinde Konya Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerinin katkı sağladığı yurdun açılış törenine katıldı.

Altay, 30 ülkeden 1194 üyesi bulunan TDBB'nin önemli projeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından yurdun açılışı dualarla yapıldı.

Bosna Hersek'teki programa, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı.

Bisikletler dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesinin "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında 3 Temmuz-21 Ağustos'ta, başvuru yaptığı camide en az 40 gün sabah namazına gelen 8-9 yaşındaki çocuklar bisikletlerini teslim aldı.

Altay, projenin bu yılda başarıyla tamamlandığını belirterek, projeye katılan çocuklara, ailelerine ve din görevlilerine teşekkür etti.