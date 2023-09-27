TCG Tufan Gemisi Komutanları Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti

Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yılı dolayısıyla Marmaris Limanı'nda halkın ziyaretine açılan TCG Tufan Gemisi'nin komutanları Marmaris Belediyesi'ne makam ziyareti gerçekleştirdi.

Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Tufan Gemisi halkın ziyaretine açıldı. Marmaris Limanına yanaşan geminin komutanları Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete TCG Tufan Komutanı Dz. Bnb. Önder Özay, Dz. Tğm. Mustafa Bozkuş ve Hrk. Asb. Kd. Bçvş. Alper Arslan katıldı. Ziyaretten dolayı komutanlara teşekkür eden Başkan Oktay, Zafer'in, bugün de büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutmaya devam ettiğini belirterek, tüm Deniz Kuvvetleri mensuplarının Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı. - MUĞLA