TCG Anadolu Gemisinde Cumhuriyet Bayramı Töreni
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TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen gönderdiği mesaj okundu.
- TCG Anadolu Gemisi'nde 100'üncü yıl töreni yapıldı
İSTANBUL - TCG Anadolu Gemisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen mesajı okundu.
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Gemideki törene üst düzey rütbeliler ve gemi personeli katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen mesajı okundu. Tören, Yüzüncü Yıl Marşı'nın okunmasıyla son buldu.